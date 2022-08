Eurodeputati destra chiedono esame Ue su dati TikTok in Cina

(Di sabato 6 agosto 2022) Monta il caso sulla sicurezza deidegli utenti europei iscritti a. Cinquedi, tra cui Susanna Ceccardi della Lega e Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia, hanno chiesto alla Commissione europea di chiarire se isiano accessibili in. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Ora su Tik Tok è possibile comprare anche biglietti per concerti e eventi In una lettera indirizzata alla presidente Ursula von der Leyen e ai commissari responsabili del digitale, Margrethe Vestager e Thierry Breton, i cinqueesprimono le loro “preoccupazioni” dopo le indiscrezioni pubblicate da Buzz nel giugno scorso dalle quali emergerebbe l’esistenza di ‘vie d’accesso aidegli utenti statunitensi da ...

giornalettismo : Monta il caso sulla sicurezza dei dati degli utenti europei iscritti a TikTok. Eurodeputati di destra hanno scritto… -

Valori.it

... così come l'estrema sinistra tedesca Die Linke, a cui va sommata ladi Alternativa per la ... il partito di Putin: per i nemici di Salvini tale cooperazione prevedeva l' appoggio di...Ad aprile l'Ue ha cominciato ad analizzare i cellulari deglialla ricerca del ... critiche social dellaanti - abortista ... Tassonomia, il voto degli eurodeputati dalla sinistra alla destra estrema Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca a B ...Brando Benifei, ligure ed eurodeputato del Partito Democratico, approva a pieni voti la linea del suo partito di allargare la coalizione con Calenda. L’obiettivo principale per Benifei è di avere uno ...