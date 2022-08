“Emanuela Orlandi rapita dalla banda della Magliana”. La rivelazione non stupisce il fratello Pietro: “Una pista da seguire” (Di sabato 6 agosto 2022) “Mi ha davvero stupito l’attenzione intorno al verbale di Sarnataro, è una cosa vecchia e abbastanza scontata, dibattuta più volte durante l’inchiesta. Tuttavia, è una cosa positiva perché, secondo me, da quei personaggi può uscire fuori qualcosa. Io da quando hanno archiviato non faccio altro che raccogliere documenti”. Pietro Orlandi commenta così all’Adnkronos la pubblicazione del verbale di Salvatore Sarnataro nel quale raccontava ai poliziotti che era stato suo figlio Marco, morto un anno prima, a rapire la 15enne Emanuela su ordine del boss della Magliana Renatino De Pedis. Il parere di Pietro Orlandi: “Questo verbale è vecchio, fu archiviato tutto” “Capaldo ci credeva tantissimo a quelle dichiarazioni – spiega Pietro Orlandi – ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 agosto 2022) “Mi ha davvero stupito l’attenzione intorno al verbale di Sarnataro, è una cosa vecchia e abbastanza scontata, dibattuta più volte durante l’inchiesta. Tuttavia, è una cosa positiva perché, secondo me, da quei personaggi può uscire fuori qualcosa. Io da quando hanno archiviato non faccio altro che raccogliere documenti”.commenta così all’Adnkronos la pubblicazione del verbale di Salvatore Sarnataro nel quale raccontava ai poliziotti che era stato suo figlio Marco, morto un anno prima, a rapire la 15ennesu ordine del bossRenatino De Pedis. Il parere di: “Questo verbale è vecchio, fu archiviato tutto” “Capaldo ci credeva tantissimo a quelle dichiarazioni – spiega– ...

