Coppa Italia 2022/2023: il Brescia elimina il Pisa, doppietta di Ndoj e sedicesimi (Di sabato 6 agosto 2022) Il Pisa ha ceduto il passo al Brescia tra le mura amiche toscane, con i lombardi superiori per 1-4 ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Sfida esaltante e ricca di occasioni da gol sin dal primo quarto d'ora, con diversi tentativi verso la porta dei due estremi difensori tra Masucci e Bianchi. Al 15?, Nicolas si è superato negando la gioca della rete ad Ayé, quest'ultimo quasi letale a porta semi-sguarnita: guizzo felino del portiere brasiliano e nulla di fatto per il Brescia. Vantaggio invece in favore del Pisa al 21?: destro potente sulla traversa di Mastinu e gol a porta libera, di testa, da parte di un mai domo e già citato Masucci; reazione lombarda però praticamente immediata e pari giunto al 25?: destro potente e mortifero ...

