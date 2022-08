Banchi a rotelle, che fine hanno fatto? Dopo la spessa folle il grande flop (Di sabato 6 agosto 2022) I Banchi a rotelle fortemente voluti dall’ex ministro Lucia Azzolina hanno scatenato tante polemiche. Dopo tanto tempo, però, ci si chiede che fine abbiamo fatto. Scopriamolo insieme. Tra le varie misure che hanno fatto discutere ci sono stati certamente i Banchi a rotelle. Una soluzione messa in atto dall’ex ministro dell’istruzione Lucia Azzolina. Come ben ricordiamo, tale scenario fu circondato da profonde polemiche. A distanza di qualche tempo, però, ci si chiede che fine abbiano fatto quei dispositivi. Fonte Foto AnsaAgire in epoca Covid, soprattutto nella prima fase, non era facile. Ci sono state scelte che hanno fatto ... Leggi su chenews (Di sabato 6 agosto 2022) Ifortemente voluti dall’ex ministro Lucia Azzolinascatenato tante polemiche.tanto tempo, però, ci si chiede cheabbiamo. Scopriamolo insieme. Tra le varie misure chediscutere ci sono stati certamente i. Una soluzione messa in atto dall’ex ministro dell’istruzione Lucia Azzolina. Come ben ricordiamo, tale scenario fu circondato da profonde polemiche. A distanza di qualche tempo, però, ci si chiede cheabbianoquei dispositivi. Fonte Foto AnsaAgire in epoca Covid, soprattutto nella prima fase, non era facile. Ci sono state scelte che...

fresco_b : @drelegantia Macché, il figlio era felice come una Pasqua mentre trottolava sui banchi a rotelle. - eia58 : RT @sciltian: @SuperErmy Vi piacciono anche i 440 milioni di euro spesi da Conte per comprare banchi a rotelle poi buttati via in quanto no… - sergioalesi : RT @sciltian: @SuperErmy Vi piacciono anche i 440 milioni di euro spesi da Conte per comprare banchi a rotelle poi buttati via in quanto no… - Giacometta3 : Meno male che ha fatto cadere Conte …nn oso pensare tra pandemia guerra come saremmo stati messi:vaccini primule Ar… - Marioalphap : @Avrejnvfe @alesallusti Già meno ingerenza di insegnanti professori dirigenti scolastici PIDUINI sinistrorsi. E Mi… -