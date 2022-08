ATP Montreal 2022 | Fabio Fognini supera il primo turno di qualificazioni | sconfitto Stevenson in due set

Leggi su oasport

(Di sabato 6 agosto 2022) Tutto abbastanza facile per(n.55 del ranking) neldelleal Masters1000 di(Canada). Nel torneo che annovera già due italiani nel tabellone principale, ovvero Jannik Sinner e Matteo Berrettini, il ligure ha come obiettivo quello di essere anch’egli nel main draw. Unpasso è stato fatto con il successo netto contro il canadese Kelseyper 6-3 6-1. Una partita in cui si è vista la differente statura tecnica tra i due tennisti, con il padrone di casa che occupa attualmente la posizione n.823 del mondo. Perdunque ci sarà da affrontare nella sfida decisiva per la qualificazione al tabellone principale il tedesco Daniel Altmaier (n.79 del ranking) che sempre in due ...