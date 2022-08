Amnesty accusa Zelensky: “Sta mettendo a rischio i civili” (Di sabato 6 agosto 2022) “Nel tentativo di respingere l’invasione russa iniziata a febbraio, le forze ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile collocando basi e usando armamenti all’interno di centri abitati, anche in scuole e ospedali. Queste tattiche violano il diritto internazionale umanitario perché trasformano obiettivi civili in obiettivi militari. Gli attacchi russi che sono seguiti hanno ucciso civili e distrutto infrastrutture civili”, lo scrive Amnesty International in un suo rapporto dedicato alla guerra in Ucraina. Amnesty International: “Per respingere i russi le forze ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile” “Abbiamo documentato un modello in cui le forze ucraine mettono a rischio i civili e violano le leggi di guerra quando operano in aree popolate”, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 agosto 2022) “Nel tentativo di respingere l’invasione russa iniziata a febbraio, le forze ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile collocando basi e usando armamenti all’interno di centri abitati, anche in scuole e ospedali. Queste tattiche violano il diritto internazionale umanitario perché trasformano obiettiviin obiettivi militari. Gli attacchi russi che sono seguiti hanno uccisoe distrutto infrastrutture”, lo scriveInternational in un suo rapporto dedicato alla guerra in Ucraina.International: “Per respingere i russi le forze ucraine hanno messo in pericolo la popolazione civile” “Abbiamo documentato un modello in cui le forze ucraine mettono ae violano le leggi di guerra quando operano in aree popolate”, ...

