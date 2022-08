RS RALLYSLALOM E OLTRE

E sul prossimo appuntamento del, appunto il Safari Rally del 23 - 26 giugno e del rischio di ... essere meno preoccupato nelle prove' Il francese riconosce di essere quindi in, insidiato tra ...... celebrando così il 25° anniversario del debutto vincente nel. Secondo il marchio britannico, ... Con il futuro della Subaru WRX STI in, questa speciale vettura celebrativa potrebbe far gola ... WRC: in bilico la leadership di Tänak, Lappi recupera secondi | RS rallyslalom…e oltre