Università degli Studi dell’Aquila: Concorso per 4 Ricercatori (Di venerdì 5 agosto 2022) L’Università degli Studi dell’Aquila ha indetto un Concorso per 4 Posti da Ricercatore, con contratto triennale, in vari dipartimenti. Bando di Concorso Con d.r. rep. n. 955 - 2022 del 12 luglio 2022 l'Universita' degli Studi dell'Aquila ha emanato un bando per l'indizione di una procedura selettiva per l'assunzione di quattro posti di ricercatrice/ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o definito di durata triennale ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito: ===================================================================== Settore Settore ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 5 agosto 2022) L’ha indetto unper 4 Posti da Ricercatore, con contratto triennale, in vari dipartimenti. Bando diCon d.r. rep. n. 955 - 2022 del 12 luglio 2022 l'Universita'dell'Aquila ha emanato un bando per l'indizione di una procedura selettiva per l'assunzione di quattro posti di ricercatrice/ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o definito di durata triennale ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito: ===================================================================== Settore Settore ...

