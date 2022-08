Traffico Roma del 05-08-2022 ore 18:30 (Di venerdì 5 agosto 2022) Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana di mondi alle porte di Roma è risolto l’incidente sull’autosole restano code a tratti dal bivio con la A24 Roma-teramo ad Anagni in direzione di Napoli sentire anche sulla diramazione di Roma sud da San Cesareo alla Autosole ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Tiburtina e La Romanina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è la Roma lavori invece su via Appia rallentamenti e code tra l’aeroporto di Ciampino e raccordo anulare nelle due direzioni rallentamenti e code per lavori anche sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana e raccordo anulare riaperta via di Tor Carbone chiusa precedentemente per un incendio tra via Viggiano e via Erode Attico nelle due direzioni si lavora di notte su via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana di mondi alle porte diè risolto l’incidente sull’autosole restano code a tratti dal bivio con la A24-teramo ad Anagni in direzione di Napoli sentire anche sulla diramazione disud da San Cesareo alla Autosole ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna tra Tiburtina e Lanina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pontina è lalavori invece su via Appia rallentamenti e code tra l’aeroporto di Ciampino e raccordo anulare nelle due direzioni rallentamenti e code per lavori anche sulla Cassia bis Veientana tra via della Giustiniana e raccordo anulare riaperta via di Tor Carbone chiusa precedentemente per un incendio tra via Viggiano e via Erode Attico nelle due direzioni si lavora di notte su via ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - GDF : #Gdf #Roma: intercettato al porto di Civitavecchia maxi carico di hashish. #Arrestato corriere della droga accusato… - VAIstradeanas : 18:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Rinaldo d'Aquino ?????? traffico rallentato presso rotatoria per Via Nomentana #Luceverde #Lazio - TuttoSuRoma : RT @ParliamoDiNews: Incidente oggi sull`autostrada A1: traffico in tilt, coda di 12 km a Roma Sud #incidente #sullautostrada #traffico #til… -