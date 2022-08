Omicidio Civitanova Marche | Ferlazzo dal carcere | “Mi dispiace”

(Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mi, mi, mi”. Quello che Filipporecita in cella è un mantra. Lo ha ripetuto anche ieri al suo avvocato Roberta Bizzarri che, come spiega lei stessa all’Adnkronos, è andata a trovarlo indove è detenuto dopo aver picchiato e ucciso Alika Ogorchuckwu in pieno giorno, nel centro di. L’autorizzazione del giudice ai colloqui con la madre e la compagna non ha giovato al morale del 32enne salernitano che, dice ancora il suo avvocato, “non sta bene”. “Non regge nemmeno il colloquio – spiega ancora il legale all’Adnkronos – mi ha chiesto di tornare in cella”. (di Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera.

Tre identificati e denunciati: due sono operai di origini calabresi, dipendenti di un'azienda del maceratese, l'altro è un marinaio civitanovese ...