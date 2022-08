Napoli: provano a rubargli il Rolex, ma lui lo getta tra i tavoli del locale (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo tentativo di rapina a mano armata a Napoli. Questa volta l’episodio si è verificato all’esterno di un ristorante in via Marechiaro. Erano da poco passate l’1:30, quando un uomo, mentre lascia il luogo dove aveva appena cenato, viene avvicinato da tre soggetti a volto coperto. I tre, arrivati in sella a uno scooter di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo tentativo di rapina a mano armata a. Questa volta l’episodio si è verificato all’esterno di un ristorante in via Marechiaro. Erano da poco passate l’1:30, quando un uomo, mentre lascia il luogo dove aveva appena cenato, viene avvicinato da tre soggetti a volto coperto. I tre, arrivati in sella a uno scooter di L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ciro_Amodio_Nap : CHIEDETE SCUSA A PETAGNONE. Il 9 PIÙ FORTE D’ITALIA. Si provano tutte per farlo andare via… #Napoli - beneficiarium : @mittdolcino è un vecchio progetto... da Carlo di Valois ci provano in continuazione a cominciare dallungare le Man… - omariciedo : RT @LucaFioretti13: La #Juventus tenta il sorpasso ai danni del #Napoli per #Raspadori: i bianconeri provano a rimontare per accontentare A… - Roberta_Siro : RT @LucaFioretti13: La #Juventus tenta il sorpasso ai danni del #Napoli per #Raspadori: i bianconeri provano a rimontare per accontentare A… - Salvato95551627 : RT @MarchesePress: La #Juventus ???? tenta il sorpasso ai danni del #Napoli ?? per #Raspadori: i #bianconeri provano a rimontare per acconte… -