Mina Welby e l'umanità del Cardinale Matteo Zuppi (Di venerdì 5 agosto 2022) Il presidente della Cei, intervistato da Vanity Fair, ha parlato di eutanasia e anche del funerale, che celebrerebbe, per chi ha scelto la via del suicidio assistito. Interviene Mina Welby al cui marito questo fu negato: «Sono felice della sua stima e so che il funerale a Piero lo avrebbe fatto» Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 agosto 2022) Il presidente della Cei, intervistato da Vanity Fair, ha parlato di eutanasia e anche del funerale, che celebrerebbe, per chi ha scelto la via del suicidio assistito. Intervieneal cui marito questo fu negato: «Sono felice della sua stima e so che il funerale a Piero lo avrebbe fatto»

CosmoMadame : RT @Filomena_Gallo: Il 27 luglio di due anni fa, Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti per l’aiuto al suicidio di Davide Trentini.… - EmanueleSalern5 : RT @MarikaSurace: Che bella Mina Welby, che ringrazia Cappato e la signora Elena. E in un'estate di idee ritoccate, svendute, barattate, co… - mfasgiud : RT @MarikaSurace: Che bella Mina Welby, che ringrazia Cappato e la signora Elena. E in un'estate di idee ritoccate, svendute, barattate, co… - elimir73 : RT @MarikaSurace: Che bella Mina Welby, che ringrazia Cappato e la signora Elena. E in un'estate di idee ritoccate, svendute, barattate, co… - vivisantoro77 : @CianPdc Doveroso. Bisogna ringraziare lui, Filomena Gallo, Mina Welby e tutti gli uomini e le donne che sono stati… -