Manfredi: "Mertens cittadino onorario di Napoli" (Di venerdì 5 agosto 2022) Gaetano Manfredi su twitter annuncia che Dries Mertens diventerà cittadino onorario di Napoli. Il sindaco della cittadina partenopea ha deciso di concedere questa onorificenza al calciatore belga che ha lasciato il club di Aurelio De Laurentiis, ma ha deciso comunque di mantenere la sua casa sul gol, come annunciato anche da Mertens durante video di saluto ai tifosi azzurri. Un legame speciale quello tra Mertens il Napoli e Napoli città che è diventato oramai indissolubile. Le bellissime parole spese da Kat sulla città partenopea, le lacrime d'addio di Mertens e la volontà di continuare ad avere una casa nel capoluogo partenopeo, sono segnale di un amore immenso da parte della famiglia ...

