Lo spiraglio di Draghi (Di venerdì 5 agosto 2022) Il premier uscente non risponde alla domanda sull’ipotesi del bis. «Spero i partiti realizzino i loro sogni, la mia Agenda è la credibilità». Prima del voto sarà a New York per rassicurare gli investitori Leggi su lastampa (Di venerdì 5 agosto 2022) Il premier uscente non risponde alla domanda sull’ipotesi del bis. «Spero i partiti realizzino i loro sogni, la mia Agenda è la credibilità». Prima del voto sarà a New York per rassicurare gli investitori

sissiisissi2 : RT @DellaDglive: @Manuela9679 @sissiisissi2 gli ideali non gli appartengono! Speranza prende le luci della ribalta post pandemia. parole du… - DellaDglive : @Manuela9679 @sissiisissi2 gli ideali non gli appartengono! Speranza prende le luci della ribalta post pandemia. pa… - _saslo : Bene! siamo al secondo atto! c'è qualche spiraglio che il tutto non si trasformi in una telenovela? #salvini… - Vicker1972 : @gennaromigliore Tutte frottole Con la caduta di Draghi anche in Italia si vede uno spiraglio di Democrazia L'Itali… - Gb13Giovanna : RT @RobinHood2204: @peppeprovenzano @pdnetwork Mi scusi, ma non è la stessa cosa che hanno fatto i 5S? Non erano d'accordo non hanno votato… -

Corsa a ostacoli per approvare i decreti attuativi del ddl penale ... che ha dovuto accelerare per sfruttare gli ultimi scampoli della legislatura e rientrare nello spiraglio dell'ordinaria amministrazione del governo Draghi. Ora il testo approvato andrà alle ... Il "presidio 9 agosto" andrà avanti altri due mesi ... almeno fino a venti giorni fa, mutata oggi con la caduta del governo Draghi , di quell'esecutivo ... Si apre così uno spiraglio per il quale vale la pena proseguire e mettendo in campo nuove iniziative ... La Stampa Draghi, il monito ai partiti: "Nuvole in vista, siate credibili" Il presidente del Consiglio torna a parlare dopo le dimissioni: "Non si può mettere in discussione il Pnrr se non si vogliono sciupare le risorse ... Letta-Calenda, una trattativa tra mezze verità Il segretario del Pd mantiene un margine di ambiguità perché non può e non vuole avere problemi con la sua sinistra. Il capo di Azione ... ... che ha dovuto accelerare per sfruttare gli ultimi scampoli della legislatura e rientrare nellodell'ordinaria amministrazione del governo. Ora il testo approvato andrà alle ...... almeno fino a venti giorni fa, mutata oggi con la caduta del governo, di quell'esecutivo ... Si apre così unoper il quale vale la pena proseguire e mettendo in campo nuove iniziative ... Lo spiraglio di Draghi Il presidente del Consiglio torna a parlare dopo le dimissioni: "Non si può mettere in discussione il Pnrr se non si vogliono sciupare le risorse ...Il segretario del Pd mantiene un margine di ambiguità perché non può e non vuole avere problemi con la sua sinistra. Il capo di Azione ...