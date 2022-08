La lista di Cappato ha un programma E si basa sul concetto di OnLife

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 5 agosto 2022) Oggi si è assistito a un unicum in questa assurda campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La presentazione di una– quella denominata Referendum e Democrazia – che non si scontra sui nomi (anzi, che fa un appello affinché si facciano avanti dei nomi che abbiano a cuore il progresso della società civile) e che parte, invece, dai programmi. Chiari e definiti. LaReferendum e Democrazia di Marcoha messo al centro il tema dell’, ovvero quella sovrapposizione tra l’online e l’offline che abbiamo sperimentato durante e dopo la pandemia, a diversi livelli di servizi. E anche la partecipazione democratica, stando a quanto previsto dal, dovrebbe passare per questo principio. In primo luogo: la transizione digitale dovrebbe ...