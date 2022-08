Fiorentina, Sky: “Continuano le trattative per Nedim Bajrami” (Di venerdì 5 agosto 2022) Fiorentina Bajrami- La Fiorentina continua il suo ritiro in tournèe Austriaca, in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi lavoro aerobico per gli uomini di Italiano che, vogliono trovare minutaggio nelle gambe. La Fiorentina continua il suo mercato in entrata, dopo le varie uscite che saranno obbligate, Pradè e Barone Continuano il loro lavoro. Uno dei primi obbiettivi per la trequarti di Italiano è Nedim Bajrami, il sogno dell’allenatore ex Spezia. L’affare non è impossibile, anzi, l’Empoli è diposto a cedere il suo talentino ma, con un offerta giusta. Già c’erano contatti ad inizio Luglio, con una probabile aggiunta di Zurkowski come contropartita tecnica. Ma nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra Fiorentina e Empoli per il ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro in tournèe Austriaca, in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi lavoro aerobico per gli uomini di Italiano che, vogliono trovare minutaggio nelle gambe. Lacontinua il suo mercato in entrata, dopo le varie uscite che saranno obbligate, Pradè e Baroneil loro lavoro. Uno dei primi obbiettivi per la trequarti di Italiano è, il sogno dell’allenatore ex Spezia. L’affare non è impossibile, anzi, l’Empoli è diposto a cedere il suo talentino ma, con un offerta giusta. Già c’erano contatti ad inizio Luglio, con una probabile aggiunta di Zurkowski come contropartita tecnica. Ma nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti trae Empoli per il ...

