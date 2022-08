È nato Elia Maria Michelini: tutta la gioia di Giusy Buscemi su Instagram (Di venerdì 5 agosto 2022) Giusy Buscemi è diventata mamma per la terza volta. Dopo l’annuncio della gravidanza nel salotto di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin, la splendida attrice ha comunicato sul suo profilo Instagram la lieta notizia: è nato il piccolo Elia Maria Michelini, il terzo bambino avuto dalla relazione con il regista Jan Michelini. Le dolci parole e la gioia della Buscemi. Giusy Buscemi mamma: la gioia su Instagram per la nascita di Elia Lo ha annunciato con alcuni giorni di ritardo, ma Giusy Buscemi ha deciso di condividere con tutti i suoi follower la meravigliosa notizia della nascita del suo terzo ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 agosto 2022)è diventata mamma per la terza volta. Dopo l’annuncio della gravidanza nel salotto di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin, la splendida attrice ha comunicato sul suo profilola lieta notizia: èil piccolo, il terzo bambino avuto dalla relazione con il regista Jan. Le dolci parole e ladellamamma: lasuper la nascita diLo ha annunciato con alcuni giorni di ritardo, maha deciso di condividere con tutti i suoi follower la meravigliosa notizia della nascita del suo terzo ...

zazoomblog : Giusy Buscemi mamma la prima foto di Elia Maria Michelini nato a luglio - #Giusy #Buscemi #mamma #prima #Maria… - leftiscooler : @nonmiscrivere8 @elia_impa Da quello che so è nato in Austria ma residente a Salerno. Comunque l’errore in quella r… -