Covid, scendono incidenza settimanale, l'Rt e occupazione intensive (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – In calo sia l'incidenza settimanale, che l'Rt e l'occupazione delle terapie intensive. Lo conferma il monitoraggio Cabina di regia sul Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità. Scende infatti l'incidenza settimanale a livello nazionale: 533 ogni 100.000 abitanti (29/07/2022 -04/08/2022) vs 727 ogni 100.000 abitanti (22/07/2022 -28/07/2022). Nel periodo 13 – 26 luglio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,90 (range 0,82-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0.82 (0,80-0,84) al 26/07/2022 vs Rt=0,95 (0,94-0,97) al 19/07/2022. Il tasso di occupazione in terapia ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – In calo sia l', che l'Rt e l'delle terapie. Lo conferma il monitoraggio Cabina di regia sul-19 dell'Istituto Superiore di Sanità. Scende infatti l'a livello nazionale: 533 ogni 100.000 abitanti (29/07/2022 -04/08/2022) vs 727 ogni 100.000 abitanti (22/07/2022 -28/07/2022). Nel periodo 13 – 26 luglio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,90 (range 0,82-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0.82 (0,80-0,84) al 26/07/2022 vs Rt=0,95 (0,94-0,97) al 19/07/2022. Il tasso diin terapia ...

