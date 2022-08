Conte: “Sui valori non si transige. L’unico voto utile è quello al M5S” (Di venerdì 5 agosto 2022) Giuseppe Conte non vuole tradire i toni pacati che hanno sempre contraddistinto la sua persona ma se adesso gli danno del “barricadero”, dice a L’aria che tira Estate (qui il video), è perché il M5S di cui è leader non ha nessuna intenzione di indietreggiare sui suoi valori e principi. M5S, Conte: “Vorrei rassicurare tutti: sono sempre io, la persona seria e responsabile conosciuta durante i periodi più duri, come quelli della pandemia” “Vorrei rassicurare tutti: sono sempre io, la persona seria e responsabile conosciuta durante i periodi più duri, come quelli della pandemia. Ora ho un altro ruolo ma vi assicuro che conservo il senso di responsabilità, i principi e i valori che professiamo. Io continuo nel mio impegno pubblico per i bene dei cittadini. Forse l’aspetto ‘barricadero’ che mi viene attribuito” è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Giuseppenon vuole tradire i toni pacati che hanno sempre contraddistinto la sua persona ma se adesso gli danno del “barricadero”, dice a L’aria che tira Estate (qui il video), è perché il M5S di cui è leader non ha nessuna intenzione di indietreggiare sui suoie principi. M5S,: “Vorrei rassicurare tutti: sono sempre io, la persona seria e responsabile conosciuta durante i periodi più duri, come quelli della pandemia” “Vorrei rassicurare tutti: sono sempre io, la persona seria e responsabile conosciuta durante i periodi più duri, come quelli della pandemia. Ora ho un altro ruolo ma vi assicuro che conservo il senso di responsabilità, i principi e iche professiamo. Io continuo nel mio impegno pubblico per i bene dei cittadini. Forse l’aspetto ‘barricadero’ che mi viene attribuito” è ...

petergomezblog : Conte: “Basta ipocrisia, chi va via da M5s dopo la conferma della regola sui due mandati cerchi una collocazione, m… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte smentisce i retroscena su Grillo: “Nessun aut aut”. In corso vertice di centrodestra:… - Massimo22185550 : RT @Daline_Di_99: Calenda è un Renzi che non ce l'ha fatta. Si commissiona i sondaggi, se il risultato è quello sperato lo pubblica, altrim… - Daline_Di_99 : Calenda è un Renzi che non ce l'ha fatta. Si commissiona i sondaggi, se il risultato è quello sperato lo pubblica,… - ElicrinaMacrina : @Marisa10778178 la bramosia di potere di mettere le mani sui soldi del Pnrr, infatti Draghi si augura che verrano s… -