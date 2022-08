Calcio Napoli, Spalletti: “Addio Mertens? Non sono stato io” (Di venerdì 5 agosto 2022) Il tecnico del Calcio Napoli si difende dalle accuse di aver favorito l’Addio dell’attaccante belga e mostra grande fiducia nella squadra in vista della prossima stagione. “Siamo pagati per produrre risultati. E ci proveremo. Non esiste una squadra forte sulla carta, le squadre sono tante cose insieme. Noi dobbiamo essere bravi a sopperire a qualche Leggi su 2anews (Di venerdì 5 agosto 2022) Il tecnico delsi difende dalle accuse di aver favorito l’dell’attaccante belga e mostra grande fiducia nella squadra in vista della prossima stagione. “Siamo pagati per produrre risultati. E ci proveremo. Non esiste una squadra forte sulla carta, le squadretante cose insieme. Noi dobbiamo essere bravi a sopperire a qualche

