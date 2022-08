Bollette luce e gas: modifiche unilaterali contratto sospese? (Di venerdì 5 agosto 2022) C’è una interessante novità sulle Bollette luce e gas che arriva direttamente dal testo del Decreto Aiuti Bis e riguarda in particolare le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, che saranno sospese. Cosa dice il testo del Dl Aiuti Bis Questo è quanto si legge nel testo del decreto: “Fino al 31 ottobre 2022 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo nei rapporti con i clienti domestici, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Tale misura, però, è ancora in attesa di riscontro Arera per quanto riguarda ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 5 agosto 2022) C’è una interessante novità sullee gas che arriva direttamente dal testo del Decreto Aiuti Bis e riguarda in particolare ledei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, che saranno. Cosa dice il testo del Dl Aiuti Bis Questo è quanto si legge nel testo del decreto: “Fino al 31 ottobre 2022 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali direlative alla definizione del prezzo nei rapporti con i clienti domestici, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Tale misura, però, è ancora in attesa di riscontro Arera per quanto riguarda ...

