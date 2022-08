Baku spara e si allarga | Mosca non sta a guardare

(Di venerdì 5 agosto 2022) Si riaccende il conflitto tra armeni e azeri per l’autoproclamata Repubblica del Nagorno-Karabakh (Rnk). Al culmine di giorni di tensione, dichiarando di reagire a fuoco armeno, le forze armate dell’Azerbaigian L'articolo proviene da il manifesto.

Farodiroma

Perè tutto Azerbaijan e gli armeni che vi risiedono sono cittadini azeri che devono accettare la giurisdizione die temporaneamente vi sono dei peacekeeper russi. Questo porta direttamente ...Ma Helmut Marko se la ride di gusto, vedendo la strategia Ferrari che ha impedito la vittoria a Charles Leclerc , con altri 25 punti sfuggiti dopo Barcellona,e Montecarlo, non sfruttando l'... Si spara di nuovo in Nagorno Kharabakh. Le truppe azere avrebbero violato il cessate il fuoco Tensione altissima in Artsakh, territorio conteso tra Azerbaijan e Armenia. Le forze armate azere a culmine di giorni di tensione hanno lanciato una operazione militare conquistando colline strategich ...