Wanda Nara in Argentina per avviare la pratica del divorzio: l'audio Whatsapp che pone fine alla storia con Mauro Icardi (Di giovedì 4 agosto 2022) Tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra finita veramente, una volta per tutte. A far scoppiare la coppia è stato il presunto flirt di Icardi con China Suarez, perdonato da Wanda Nara, ma adesso sembra che il rapporto si sia nuovamente incrinato, talmente tanto che la showgirl Argentina sarebbe pronta per il divorzio. A confermare questi rumors sarebbe un audio che Wanda avrebbe inviato ad una collaboratrice domestica, nel quale conferma di essersi recata in Argentina per separarsi definitivamente da Icardi. "Beh, Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a ...

