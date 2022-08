Vergogna a Soverato, calci alla giovane nigeriana che chiede di essere pagata. Il video è virale (Di giovedì 4 agosto 2022) Una giovane nigeriana chiede di essere pagata per il suo lavoro di lavapiatti in un ristorante di Soverato Marina, nel Catanzarese, e viene presa a calci. Come ricostruisce l’Adnkronos, le immagini dell’aggressione, riprese da un telefonino, sono state postate nella pagina Facebook “Il pagamento? Poi vediamo, Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria”, uno sportello d’aiuto per denunciare i soprusi e chiedere giustizia, anche legalmente. Soverato, il video è diventato virale Nel video, divenuto virale, la giovane lavoratrice, seduta, dice a quello che dovrebbe essere il suo datore di lavoro di non andarsene prima di ricevere quanto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Unadiper il suo lavoro di lavapiatti in un ristorante diMarina, nel Catanzarese, e viene presa a. Come ricostruisce l’Adnkronos, le immagini dell’aggressione, riprese da un telefonino, sono state postate nella pagina Facebook “Il pagamento? Poi vediamo, Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria”, uno sportello d’aiuto per denunciare i soprusi ere giustizia, anche legalmente., ilè diventatoNel, divenuto, lalavoratrice, seduta, dice a quello che dovrebbeil suo datore di lavoro di non andarsene prima di ricevere quanto ...

