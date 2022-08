Ultime Notizie Roma del 04-08-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 agosto 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla stazione ancora gli After in apertura cresce la tensione intorno a Taiwan la Cina ha dato il via alla esercitazione militare Annunziata come rappresaglia contro la visita sull’isola da parte della speaker americana Nancy pelosi Pechino lanciato diversi inutili balistici nelle acque intorno alle coste nord-orientali sud-occidentali di Taiwan rendendo noto dal Ministero della Difesa che si tratta di missili dawnfang è che il lancio iniziato a partire dalle 13:56 ora locale Non vogliamo l’escalation ma non arretreremo quando si tratta di sicurezza e sovranità ha fermato in un tweet il Ministero della Difesa di Taiwan Taipei anche ribadito di rispettare il principio di prepararsi alla guerra senza volerla mentre il Ministero degli Esteri sotto alla comunità globale ...