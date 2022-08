Sophie Codegoni | dopo il GFVip sarà la nuova Bonas di Avanti Un Altro

Leggi su zon

(Di giovedì 4 agosto 2022)il Grande Fratelloladi Paolo Bonolis per lo show pre-serale “Un: da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip sbarca di nuovo in tv ma per ricoprire il ruolo diper lo show pre-seraleUn. Per il noto programma, condotto ormai da anni da Paolo Bonolis, ricoprirà il ruolo che prima è toccato a Paola Caruso, Laura Cremaschi e Sara Croce. Daunnegli anni sono arrivati diversi personaggi che hanno poi tentato fortuna nei reality; per lasi prospetta invece il percorso inverso. Adun, che ...