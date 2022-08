Roma-Wijnaldum: il matrimonio sembra pronto (Di giovedì 4 agosto 2022) Georgino Wijnaldum è quasi un nuovo calciatore della Roma. Quasi perché il centrocampista olandese è atteso oggi nella Capitale, con visite mediche già fissate per domani. Continua a prendere rinforzi la squadra di Mourinho. Soprattutto adesso che deve alzare l’asticella anche in campionato, dopo aver vinto la Conference League ed essere candidata come una delle favorite alla prossima Europa League. E con anche l’innesto di Wijnaldum, oltre agli altri, la Roma sta alzando di parecchio l’asticella. Probabilmente non sarà a lottare per lo scudetto insieme a Inter, Juve e Milan, però sarà sicuramente in lizza per la qualificazione Champions. Wijnaldum ha lasciato il Liverpool a parametro zero per il PSG la scorsa stagione, prima di cercare casa nel centrocampo della Roma in questo.Per la ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 4 agosto 2022) Georginoè quasi un nuovo calciatore della. Quasi perché il centrocampista olandese è atteso oggi nella Capitale, con visite mediche già fissate per domani. Continua a prendere rinforzi la squadra di Mourinho. Soprattutto adesso che deve alzare l’asticella anche in campionato, dopo aver vinto la Conference League ed essere candidata come una delle favorite alla prossima Europa League. E con anche l’innesto di, oltre agli altri, lasta alzando di parecchio l’asticella. Probabilmente non sarà a lottare per lo scudetto insieme a Inter, Juve e Milan, però sarà sicuramente in lizza per la qualificazione Champions.ha lasciato il Liverpool a parametro zero per il PSG la scorsa stagione, prima di cercare casa nel centrocampo dellain questo.Per la ...

