Roma | questa volta l’addio è certo | i tifosi devono salutarlo

Leggi su serieanews

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il calciomercato dellaè molto attivo in questi giorni, sia per quel che riguarda i giocatori in entrata che quelli in uscita. Il primo anno di Josè Mourinho sulla panchina dellaè stato abbastanza positivo. Il tecnico giallorosso ha deluso in campionato, ma ha entusiasmato icon la vittoria della Conference League, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.