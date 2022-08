Raspadori si avvicina al Napoli | può accadere nei prossimi giorni

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’inizio della Serie A è ormai alle porte: venerdì 13 agosto ci sarà la prima giornata di campionato. Ildisputerà la sua prima partita a Ferragosto nel match delle 18:30 contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Visto l’inizio imminente del campionato, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per chiudere gli ultimi colpi in entrata e regalare a mister Spalletti altri giocatori funzionali al suo gioco. Giacomo(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Uno dei nomi più caldi in questo momento, oltre a quello di Kepa Arrizabalaga, è quello di Giacomo. Ieri sera, c’è stato un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali, a.d del Sassuolo: gli azzurri sembrano essere gli unici realmente in corsa per il talento classe 2000. Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, ai ...

tuttonapoli : Rai - Raspadori si avvicina! A breve incontro decisivo con Carnevali: cosa manca per chiudere - _thegod_father : ovviamente non dico che raspadori farà quello che ha fatto mertens ma è il giocatore che più gli si avvicina - mattedinho2 : Kostic si avvicina e Zaniolo e Raspadori si allontanano - ZiAttilio : Il Sas a p.zza Garibaldi che fa il gioco delle 3 carte, si avvicina il Nap convinto di azzeccare la mossa ma ecco c… - Frances12778411 : Raspadori ha scelto il Napoli,già c’è accordo tra società e calciatore manca solo accordo tra Napoli e Sassuolo,ma… -

Calciomercato Napoli -sia vestire l'azzurro L'avrebbe comunicato già anche al tecnico Dioni si . E infatti, Giacomo, uno dei grandi obiettivi di mercato del Napoli , è out contro la Vis ...... in calo le quotazioni di Morata , resistono Muriel , Depay e Martial mentre si rinnova il duello con il Napoli per. E in difesa Rugani sia titolo definitivo al Galatasaray , per ...Raspadori non prenderà parte alla partita amichevole che vedrà protagonista la squadra di Alessio Dionisi contro la Vis Pesaro. Indizio di mercatoIeri sera Aurelio De Laurentiis ha chiamato Giovanni Carnevali per chiedere un appuntamento decisivo per Giacomo Raspadori.