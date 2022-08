Per l'Inps è morta, niente pensione da due mesi ad una 70enne: "Dimostri che è viva" (Di giovedì 4 agosto 2022) Una donna di 70 anni, Mariacristina Fornelli Bardina, ex insegnante di Balangero (Torino), in pensione dal 2004 si è vista bloccare la pensione dallo scorso 30 giugno . All’Inps risulta infatti morta... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 agosto 2022) Una donna di 70 anni, Mariacristina Fornelli Bardina, ex insegnante di Balangero (Torino), indal 2004 si è vista bloccare ladallo scorso 30 giugno . All’risulta infatti...

