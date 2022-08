MotoGP | Gp Gran Bretagna 2022 | Quartararo | “Sarà una grande sfida”

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Cinque settimane sono state lunghe ma sono felice di tornare. Approcceremo a questo week-end come uno normale, c’è un long lap penalty ma vediamo come andrà. Credo cheunadee mi sento pronto a correre”. Queste le parole di Fabioin conferenza stampa alla vigilia delPremio didi. Il campione del mondo in carica sconterà a Silverstone la penalità per l’incidente di Assen. “Nella prima parte delle vacanze ero ossessionato per correrlo il più veloce possibile ma si rischia di cadere, preferisco perdere uno o due decimi – confessa il pilota Ducati – Il test con la Mercedes? È un qualcosa di cui stiamo parlando e che mi piacerebbe provare: sono stato al simulatore ma non ho avuto modo di provare la ...

Domenica 7 agosto il GP Bretagna in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport e in streaming su NOW La prima sessione in pista è in programma venerdì 5 agosto alle 10:55 con le prove ... Il leader del mondiale, Fabio Quartararo, sembra pronto alla ripresa della stagione dopo la pausa anche se nel Gp di Bretagna a Silverstone subirà la sanzione inflittagli per l'incidente ... (ANSA) - ROMA, 04 AGO - 'Sono contento di essere tornato nel paddock. Questa è una delle piste preferite per molti piloti. Quest'anno con ...