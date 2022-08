MotoGP, Fabio Quartararo: “Sono al top in vista di Silverstone, ma sarà difficile vista la penalità” (Di giovedì 4 agosto 2022) Torna il Mondiale di MotoGP e c’è subito una gara che parte in salita per il leader della classifica Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha infatti sarà costretto a scontare un long lap penalty nel GP di Silverstone dopo la penalità che gli è stata inflitta ad Assen. Le parole del transalpino: “Non vedo l’ora di essere in gara a Silverstrone, Sono nella migliore forma possibile. In quella pista ho vinto l’anno scorso, ma questa volta sarà difficile, perché abbiamo la penalità…”. Prosegue: “Onestamente, la penalità mi motiva a fare ancora meglio. Abbiamo provato qualcosa, penso sarà interessante riprovare, alla fine certi dettagli posSono cambiare qualcosa, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Torna il Mondiale die c’è subito una gara che parte in salita per il leader della classifica. Il francese della Yamaha infatticostretto a scontare un long lap penalty nel GP didopo lache gli è stata inflitta ad Assen. Le parole del transalpino: “Non vedo l’ora di essere in gara a Silverstrone,nella migliore forma possibile. In quella pista ho vinto l’anno scorso, ma questa volta, perché abbiamo la…”. Prosegue: “Onestamente, lami motiva a fare ancora meglio. Abbiamo provato qualcosa, pensointeressante riprovare, alla fine certi dettagli poscambiare qualcosa, ma ...

