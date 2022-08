L' ultima mania? Sventolarsi con stile

Leggi su iodonna

(Di giovedì 4 agosto 2022) Un ricercato ventaglio pieghevole. Ma quando l’aria si fai davvero irrespirabile, anche il ventaglio elettrico portatile è concesso. Ciò che conta è la gestualità: l’atto di “”, per chi sa come farlo, è il più chic che ci sia. Parola delle star, da Mariah Carey a Naomi Campbell, che lo hanno eletto come l’accessorio dell’Estate 2022. Star look in vacanza guarda le foto Leggi anche › Naomi Campbell, sexy (Girl)boss per BOSS. E tutte le altre star nella nuova campagna del brand ...