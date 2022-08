Lazio, Maximiano carica: 'Buffon il mio modello. Questo è un grande club' (Di giovedì 4 agosto 2022) FORMELLO - In un mese la vita di Luis Maximiano è cambiata. E di molto. L'arrivo alla Lazio, prima grande occasione della sua carriera e l'inizio della sua vita da papà. Sua moglie Madalena, due ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 agosto 2022) FORMELLO - In un mese la vita di Luisè cambiata. E di molto. L'arrivo alla, primaoccasione della sua carriera e l'inizio della sua vita da papà. Sua moglie Madalena, due ...

sportli26181512 : Lazio, Maximiano si presenta: 'Non ho il posto assicurato, tutti dobbiamo lavorare per essere titolari': Conferenza… - LALAZIOMIA : Lazio, Maximiano si presenta: 'Non ho il posto assicurato, tutti dobbiamo lavorare per essere titolari' - Frankiessl1900 : La presentazione di #Maximiano, #MarcosAntonio e #MarioGila - - LALAZIOMIA : CONFERENZA MAXIMIANO – “Voglio essere il titolare della Lazio, non temo la concorrenza. Il derby con Rui Patricio?N… - LALAZIOMIA : Lazio, Maximiano carica: 'Buffon il mio modello. Questo è un grande club' -