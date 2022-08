(Di giovedì 4 agosto 2022)il giorno in cui l'isola aspetta l'arrivo del leader della Lega Matteo Slvini: dall'hotspot sovraffollato dell'isola continuano le evacuazioni, i trasferimenti verso la Sicilia in traghetto, ...

Paolo118494711 : Aspettando Il Gattopardo e Tomasi di Lampedusa ?? - primus_reboot : @LegaSalvini Sta aspettando che il sindaco di Lampedusa gli paghi il biglietto? Perché sta storia incomincia un po’… -

Sull'isola, i locali sono abituati, i migranti fanno parte del panorama quotidiano per Salvatore Maggiore, pescatore e fioraio: "Di Matteo Salvini Ne sono venuti tanti di politici a, e ......le dimissioni Fonti autorevoli vorrebbero che il presidente rassegnasse oggi pomeriggio le proprie dimissioni. Tuttavia la concomitanza del suo tour palermitano e la presenza a... Lampedusa aspettando Salvini: "Di politici ne abbiamo visti tanti" - Il Sole 24 ORE Roma, 4 ago. (askanews) - Lampedusa il giorno in cui l'isola aspetta l'arrivo del leader della Lega Matteo Slvini: dall'hotspot sovraffollato ...Nel centro di accoglienza quasi 1700 migranti quando la capienza massima è di 350. In campo le Organizzazioni non governative che chiedono porti sicuri per le persone salvate ...