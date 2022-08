Joker 2: Lady Gaga conferma la presenza nel cast con un teaser (Di giovedì 4 agosto 2022) Lady Gaga, dopo varie indiscrezioni, ha confermato che farà parte del cast di Joker 2, il sequel con star Joaquin Phoenix. Lady Gaga ha condiviso un teaser per confermare la sua presenza nel cast di Joker 2, progetto intitolato Folie à deux. Il breve video, accompagnato dalla data di uscita del film, la vede ballare insieme a Joaquin Phoenix. Il teaser di Joker 2 sulle note di Cheek to Cheek non rivela il look che avrà Lady Gaga nel film diretto da Todd Phillips e in cui la star della musica dovrebbe avere il ruolo di Harley Quinn, recentemente interpretato da Margot Robbie sul grande schermo. Phillips sarà ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 agosto 2022), dopo varie indiscrezioni, hato che farà parte deldi2, il sequel con star Joaquin Phoenix.ha condiviso unperre la suaneldi2, progetto intitolato Folie à deux. Il breve video, accompagnato dalla data di uscita del film, la vede ballare insieme a Joaquin Phoenix. Ildi2 sulle note di Cheek to Cheek non rivela il look che avrànel film diretto da Todd Phillips e in cui la star della musica dovrebbe avere il ruolo di Harley Quinn, recentemente interpretato da Margot Robbie sul grande schermo. Phillips sarà ...

