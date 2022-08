Il campo di Letta è già scoppiato: Pd in crisi dopo il forfait di Verdi e Fratoianni (Di giovedì 4 agosto 2022) Un giusto rapporto tra olio e pesce. Una temperatura di fuoco media. E un impiattamento degno di Bruno Barbieri. Sono queste le regole base per realizzare un fritto misto croccante e delicato. Istruzioni semplici, che Enrico Letta sembra però essersi scordato. Perché, un attimo dopo l'accordo con Azione di Carlo Calenda, il Partito Democratico si trova a dover affrontare i mugugni di altri, possibili compagni di ventura. Sinistra italiana ed Europa verde hanno infatti fatto saltare l'incontro col segretario pisano. Persino Di Maio ha detto la sua: “Impegno Civico pretende rispetto e parità di trattamento. Altrimenti viene meno il principio fondante di una coalizione". Dal canto suo, Carlo Calenda dice no a rinegoziare collegi e accordi già presi. "Per ora l'intesa con il Pd, in vista delle elezioni politiche 2022, non c'è", hanno sottolineato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Un giusto rapporto tra olio e pesce. Una temperatura di fuoco media. E un impiattamento degno di Bruno Barbieri. Sono queste le regole base per realizzare un fritto misto croccante e delicato. Istruzioni semplici, che Enricosembra però essersi scordato. Perché, un attimol'accordo con Azione di Carlo Calenda, il Partito Democratico si trova a dover affrontare i mugugni di altri, possibili compagni di ventura. Sinistra italiana ed Europa verde hanno infatti fatto saltare l'incontro col segretario pisano. Persino Di Maio ha detto la sua: “Impegno Civico pretende rispetto e parità di trattamento. Altrimenti viene meno il principio fondante di una coalizione". Dal canto suo, Carlo Calenda dice no a rinegoziare collegi e accordi già presi. "Per ora l'intesa con il Pd, in vista delle elezioni politiche 2022, non c'è", hanno sottolineato ...

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - Ettore_Rosato : L'economia tira oggi in Italia perché ci sono la credibilità e la capacità messe in campo da Mario #Draghi, quella… - fattoquotidiano : Letta lancia il Campo Laido: berlusconiani & trasformisti - Pretore75 : RT @tomasomontanari: Le dichiarazioni di Calenda su Agenda Draghi e guerra e l'assenso del Pd di Letta delineano non un fronte antifascista… - Patrizio1Biolc : RT @tomasomontanari: Le dichiarazioni di Calenda su Agenda Draghi e guerra e l'assenso del Pd di Letta delineano non un fronte antifascista… -