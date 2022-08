Griner dichiarata colpevole | condannata a 9 anni di prigione in Russia

SiemprePichaco1 : RT @AlexaMargaRevo: Il governo degli Stati Uniti ???? ha offerto un accordo alla Russia ???? che avrebbe rilasciato Brittney Griner, che si è d… - profesorwil : RT @AlexaMargaRevo: Il governo degli Stati Uniti ???? ha offerto un accordo alla Russia ???? che avrebbe rilasciato Brittney Griner, che si è d… - jcy126kerubin : RT @AlexaMargaRevo: Il governo degli Stati Uniti ???? ha offerto un accordo alla Russia ???? che avrebbe rilasciato Brittney Griner, che si è d… -

... si eracolpevole, affermando però di aver inavvertitamente portato la sostanza in Russia, rifiutando l'accusa di traffico di stupefacenti. La pubblica accusa afferma invece che...Il processo è cominciato il 1 luglio esi eracolpevole ; secondo la sua difesa, l'atleta aveva il permesso medico per usare cannabis terapeutica. Nel pieno della guerra in Ucraina ,...E' accusata di possesso di droga dopo che le è stato trovato nel bagaglio dell'olio di cannabis, Campionessa di basket aveva supplicato giudici: 'Non mettete fine alla mia vita' (ANSA) ...La star del basket Usa Brittney Griner e' stata condannata dal tribunale di Mosca a 9 anni di carcere per possesso e traffico di droga. E' stata cosi' ...