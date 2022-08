Dries Mertens saluta Napoli | il video su Instagram è commovente | ' Non è un addio | ma un arrivederci'

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ilperde un altro pezzo di storia. Dopo Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly ecco che ancheha le valigie in mano. Per lui in futuro non ci saranno più esultanze sotto la Curva B ...

claudioruss : Il commovente messaggio di addio a #Napoli da parte di Dries #Mertens - mirkocalemme : #Mertens, video capolavoro. Tanti suoi gesti resteranno segreti, com'è giusto che sia. Ma una cosa posso dirla: ha… - fanpage : Goleador all-time della storia del #Napoli 148 goal con la maglia azzurra in 9 stagioni #Dries Ciro #Mertens - Azzurra47097501 : Mannaggia dries, mi hai fatto piangere ?? #mertens - raffynatezza : RT @LVeraci: I film di Toto' Le commedie di Eduardo La sceneggiata di Mario Merola I musicarelli di Nino D'Angelo La comicità di Massimo Tr… -

Il Napoli perde un altro pezzo di storia. Dopo Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly ecco che ancheha le valigie in mano. Per lui in futuro non ci saranno più esultanze sotto la Curva B al Diego Armando Maradona . E dopo nove magiche stagioni, vissute da protagonista, non poteva che ...Si è consumato l'ultimo atto dia Napoli: l'addio dell' ultima (vera) bandiera rimasta in questo calcio.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, Dries Mertens era a Napoli per parlare con AdL.Aurelio De Laurentiis ha visionato il video saluto di Dries Mertens, il belga lascia il Napoli dopo ben 9 anni.