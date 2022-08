Dl aiuti | Draghi | ' misure a saldi invariati | no scostamento | economia meglio del previsto'

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Leassunte finora per fronteggiare inflazione e rincari sono state adottare "a. Non ricorriamo allodi bilancio perché l'andamento dell'è di gran lungadel, grazie alla capacità degli italiani delle imprese e anche forse della politica economica del governo" che ha "sostenuto l'mantenendo gli obiettivi della riduzione del deficit e del rapporto debito Pil". Così il premier Mario, in conferenza stampa.

LuigiGallo15 : ????Il #Superbonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle ha consentito incassi pari al 30% dell'extragettito. Significa c… - ladyonorato : I commenti sono un misto di incredulità, disgusto e indignazione. Migliaia di Ucraini morti in una guerra di cui lu… - LaStampa : L’ultimo colpo di Draghi premier, Franco annuncia ai ministri: “Meno deficit del previsto, abbiamo 14,3 miliardi di… - jfktormento : RT @VivoLibera: L'ultima porcata della discarica Draghi e dei suoi cagnolini da passeggio che aldilà delle barzellette che raccontano in TV… - LocalPage3 : Decreto Aiuti bis, Draghi: ''Provvedimento di proporzioni straordinarie' -

Un intervento 'di proporzioni straordinarie', 'condiviso con le parti sociali e con i partiti della maggioranza e dell'opposizione'. Cosi' il presidente del Consiglio Mariosul Dlbis. fil - bab 04 - 08 - 22 20:08:15 (0671) 5 NNNNLo ha detto il premier Mariospiegando che per il dlbis non c'è stato bisogno di alcuno scostamento. 'Queste misure si aggiungono a quelle già fatte nel corso dell'anno: 35 miliardi in ...Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato il decreto Aiuti bis, con nuove misure di sostegno ... rappresenta l’ultimo pezzo del puzzle disegnato dal governo di Mario Draghi. E, ...Roma, 4 ago. (askanews) - 'La crescita acquisita è del 3,4%, più di quanto stimato dal Mef in aprile per tutto il 2022. Un dato molto positivo, ...