Caro vacanze e seconde case | come risparmiare sulle bollette

Leggi su risparmioggi

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’inflazione pesa sui beni alimentari, sul carburante,e anche. Stando a quanto riportato da Codacons, infatti, quest’anno ilè salatissimo: la vacanza estiva costa tra il 15,5% e il 20% in più rispetto allo scorso anno. I rincari sono determinati dagli aumenti dei costi di ristoranti, strutture ricettive, servizi e trasporti. I fortunati che hanno, possono evitare di spendere per il vitto e l’alloggio in altri luoghi, ma siamo sicuri che possono definirsi veramente fortunati? Anche lehanno un costo e pesa tutto l’anno: le(per consumi quasi non effettuati, peraltro, quindi solo imposte), la manutenzione ordinaria e ...