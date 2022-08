Camminare sul bagnasciuga ti fa bella: 5 buoni motivi per provare subito (Di giovedì 4 agosto 2022) In estate abbiamo la possibilità di passare più tempo all’aria aperta, e tra le attività alleate di corpo e bellezza c’è la camminata sulla spiaggia. Tecnicamente si chiama beach walking, anche detta camminata in spiaggia. Durante la stagione calda, è l’occasione giusta per coniugare attività e vacanza al mare. Estate e mare sono un binomio L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 4 agosto 2022) In estate abbiamo la possibilità di passare più tempo all’aria aperta, e tra le attività alleate di corpo e bellezza c’è la camminata sulla spiaggia. Tecnicamente si chiama beach walking, anche detta camminata in spiaggia. Durante la stagione calda, è l’occasione giusta per coniugare attività e vacanza al mare. Estate e mare sono un binomio L'articolo proviene da CheSuccede.it.

MarcoPorcu2 : RT @dariuzz_: non posso camminare sul bagnasciuga che devo sentirmi dire 'questo è frocio', sinceramente non me ne frega più di tanto però… - RobertN58520057 : RT @yoghi1954: ?? Aiuto! ?? Oggi abbiamo ricevuto una chiamata per un gatto ferito sulla strada. Siamo andati sul posto e abbiamo scoperto… - Valyrianblood__ : RT @dariuzz_: non posso camminare sul bagnasciuga che devo sentirmi dire 'questo è frocio', sinceramente non me ne frega più di tanto però… - tommicavagna : RT @dariuzz_: non posso camminare sul bagnasciuga che devo sentirmi dire 'questo è frocio', sinceramente non me ne frega più di tanto però… - _el_magpie_ : RT @Babsmant: AMICI DI @KoishiKerol. Eccomi qui per aggiornarvi sul suo viaggetto a #ZoomTorino. È felice. Felicissima. Ha fatto 13.000 pas… -