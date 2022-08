Calciomercato Fiorentina | Milenkovic ai saluti? Pronto già l’erede

(Di giovedì 4 agosto 2022) Larischia di perdere entro fine agosto la stella della difesa ed è caccia al sostituto: i nomi nel mirino di Pradé sono due. Come sarà la stagione 2022/2023 della? La squadra che ha chiuso la scorsa Serie A al 7° posto, riconquistando l’Europa dopo anni difficili, ha condotto undove non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SaraMeini : #calciomercato @ErickPulgar partirà domani mattina da Firenze con destinazione #Brasile. Il centrocampista cileno s… - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ??La #Fiorentina si prepara a cedere #Milenkovic, che piace a #Inter e #Juventus, e studia il possibile sostituto: è cor… - serieAnews_com : ??La #Fiorentina si prepara a cedere #Milenkovic, che piace a #Inter e #Juventus, e studia il possibile sostituto: è… - fiorentina_it : #Fiorentina, #Pistoiese interessata al giovane #Vigiani #calciomercato #SerieC - violanews : ???A lungo seguito dalla #Fiorentina, #DelleMonache del @PescaraCalcio va alla #Sampdoria ?? -

Abbandonata dunque la pista Dragowski: troppo alta la richiesta della(4 milioni di euro più il 50% della futura rivendita), troppo lunghi i tempi per concludere la trattativa. Manca solo ...Per la partita contro la Cremonese laavrà sicuramente un terzino destro al top. Anche Dodò si sta allenando sempre, quindi per l'inizio della stagione saremo al 100%'. Il terzino viola ha ...L’ex bomber della Roma ha dato il suo elenco di favorite con i nerazzurri situati al pari dei viola Intervistato da Tmw, l’ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha provato a delineare una possibile ...Lo Spezia punta il portiere Alex Meret. Il direttore tecnico Riccardo Pecini ha avviato contatti con il Napoli per il prestito dell'ex portiere della nazionale azzurra, attualmente secondo in Campania ...