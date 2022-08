Bimbo di 2 anni morto a Longarone, trovata droga in casa del padre (Di giovedì 4 agosto 2022) È morto per arresto cardiaco in conseguenza di un’intossicazione Nicolò Feltrin, bambino di due anni deceduto all’ospedale di Pieve di Cadore. Il padre lo aveva portato nel nosocomio sostenendo che il bambino aveva ingerito qualcosa di marrone nel paro vicino casa. Ma secondo Il Gazzettino a casa dei genitori è stata trovata droga (ovvero dell‘hascisc). L’autopsia condotta dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli parla per ora solo del cuore fermatosi. Adesso l’indagine tossicologica farà chiarezza sulla natura della sostanza ingerita dal bambino. In particolare, occorrerà verificare se vi sia corrispondenza tra quanto rilevato dall’analisi dei liquidi biologici del piccolo e dei materiali sequestrati dai carabinieri nella casa della famiglia e fatti ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) Èper arresto cardiaco in conseguenza di un’intossicazione Nicolò Feltrin, bambino di duedeceduto all’ospedale di Pieve di Cadore. Illo aveva portato nel nosocomio sostenendo che il bambino aveva ingerito qualcosa di marrone nel paro vicino. Ma secondo Il Gazzettino adei genitori è stata(ovvero dell‘hascisc). L’autopsia condotta dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli parla per ora solo del cuore fermatosi. Adesso l’indagine tossicologica farà chiarezza sulla natura della sostanza ingerita dal bambino. In particolare, occorrerà verificare se vi sia corrispondenza tra quanto rilevato dall’analisi dei liquidi biologici del piccolo e dei materiali sequestrati dai carabinieri nelladella famiglia e fatti ...

