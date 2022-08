Atp Washington 2022: Kyrgios doma Paul in due set, Wolf sorprende Shapovalov (Di giovedì 4 agosto 2022) Nick Kyrgios prosegue il proprio percorso nell’Atp 500 di Washington 2022. Il tennista australiano vince la resistenza dell’atleta di casa Tommy Paul, imponendosi per 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Dopo un primo set molto rapido, con un break già al primo game, con una palla del contro break annullata nel secondo, il match si fa più intenso nel secondo: i due tennisti riescono a tenere i propri turni in battuta, e anzi è Paul ad avere diverse chance (tre) per strappare il servizio all’avversario. Ma Kyrgios recupera da 15-40 e supera questo momento di decisivo, piazzando poi il break che chiude i conti al decimo game, sfruttando la seconda palla per il match. TABELLONE ATP TABELLONE WTA Tra le altre partite della notte, spicca la vittoria di Jeffrey John Wolf ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Nickprosegue il proprio percorso nell’Atp 500 di. Il tennista australiano vince la resistenza dell’atleta di casa Tommy, imponendosi per 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Dopo un primo set molto rapido, con un break già al primo game, con una palla del contro break annullata nel secondo, il match si fa più intenso nel secondo: i due tennisti riescono a tenere i propri turni in battuta, e anzi èad avere diverse chance (tre) per strappare il servizio all’avversario. Marecupera da 15-40 e supera questo momento di decisivo, piazzando poi il break che chiude i conti al decimo game, sfruttando la seconda palla per il match. TABELLONE ATP TABELLONE WTA Tra le altre partite della notte, spicca la vittoria di Jeffrey John...

