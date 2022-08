Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)DEL 2 AGOSTOORE 11.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA SVINCOLO PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA RIPERCUSSIONE CON INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI DISAGI ALLA VIABILITA’ PER CANTIERI ATTIVI SULLA VIA APPIA ALTEZZA AEROPORTO DI CIAMPINO CON ATTIVO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI E A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA BRACCIANENSE ALTEZZA SVINCOLO LOCALITA SANT’ ANGELO CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO CAPITOLINO LAVORI DI POTATURA SULLA SEDE TRANVIARIA CHE INTERESSANTO LE LINEE TRAM 5 14 E 19 ATTIVO SERVIZIO BUS IN SOSTITUZIONE RICORDIAMO CHE I LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 5 AGOSTO CON QUESTO E’ TUTTO DA MARO CILUFFO E ...