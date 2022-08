Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

DEL 3 AGOSTOORE 08.20 DISAGI PER LAVORI CON CODE CHE INTERESSANO LA CASSIA VEIENTANA IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE TRA VIA PRATO DELLA CORTE E VIA DELLA GIUSTINIANA CODE PER LAVORI ANCHE SULLA SALARIA E LA VIA APPIA NELL'ORDINE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI E DALL'AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO IL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SULLA VIA CASSIA DALLA LOCALITA LA STORTA E SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI