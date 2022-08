Tiziana Morandi | chi è la mantide della Brianza che circuiva gli anziani e poi li drogava per rapinarli

(Di mercoledì 3 agosto 2022) «Posso pagarmi il conto al ristorante ma preferisco che lo faccia tu. Almeno al primo appuntamento. Non toglierai nulla alla mia femminilità, né tanto meno alla mia...

SkyTG24 : Brianza, derubava gli uomini con cui usciva: chi è Tiziana Morandi - BioFares : Chi è Tiziana Morandi, la donna che narcotizzava e derubava gli uomini che frequentava - Marko_Morandi : @tiziana_varisco @AlbertoBagnai Il tuo programmatore dovrebbe essere licenziato: è un incapace. - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Noi, sedotti e truffati da una mantide». Il racconto delle vittime di Tiziana Morandi - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Chi è Tiziana Morandi, la truffatrice di uomini: «Adescati su Facebook. Dai 30enni ai pensionati, colpi anche da 80mila euro»… -

Per procurarsi il sedativo usava false prescrizioni mediche di Otto De Ambrogi É stata arrestata, la 47enne accusata di attirare le vittime, o nella sua abitazione o direttamente ...Leggi anche > Chi è, la truffatrice di uomini: 'Adescati su Facebook. Dai 30enni ai pensionati, colpi anche da 80mila euro' La denuncia anonima Tutto è scattato a giugno scorso da una ...Prima li convinceva a uscire con un pretesto qualsiasi, da una serata al cinema a un aperitivo o un caffè insieme, e poi concludeva i suoi incontri con la medesima modalità, ovvero narcotizzando e ...La polizia di Foggia ha arrestato quattro operatori socio-sanitari, tutti ai domiciliari, che lavorano in una Rsa dell'hinterland di Manfredonia. Sono indagati per maltrattamenti e ...