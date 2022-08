Terribile schianto in autostrada | morti padre | madre e figlio 15enne Famiglia distrutta

Leggi su tvzap

Incidente mortale sul raccordole Ivrea-Santhià nella prima serata di ieri, martedì 2 agosto 2022, sul territorio di Settimo Rottaro. Lotra una Toyota Yaris e una Fiat Panda, finita nella scarpata a bordo carreggiata, si è rivelato fatale per un'intera. Tre le persone decedute: un uomo, una donna e un ragazzino di 15 anni, tutti italiani ma residenti nel Regno Unito. Viaggiavano a bordo della Fiat Panda. Sulla Yaris invece c'erano quattro persone, che sono rimaste ferite in modo serio, ma che al momento non sono in pericolo di vita. Tre, una interae tre feriti in gravi ...