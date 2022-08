Taiwan, Pelosi: “Qui in pace, non vi abbandoneremo” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Oggi la nostra delegazione è a Taiwan per chiare in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti di Taiwan e che siamo orgogliosi della nostra amicizia duratura”. Lo ha detto Nancy Pelosi, con al suo fianco la presidente dell’isola, Tsai Ing-wen, dopo le ire di Pechino per la visita della speaker della Camera dei rappresentanti Usa sull’isola considerata dalla Cina una “provincia ribelle” da “riunificare”. Lo ha detto dopo aver sottolineato, durante una precedente tappa della visita in parlamento, come la sua sia una missione – la prima visita a così alto livello da 25 anni – “in amicizia con Taiwan” e “in pace nella regione”. “Ora, più che mai, è fondamentale la solidarietà dell’America nei confronti di Taiwan. Ed è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Oggi la nostra delegazione è aper chiare in modo inequivocabile che nonil nostro impegno nei confronti die che siamo orgogliosi della nostra amicizia duratura”. Lo ha detto Nancy, con al suo fianco la presidente dell’isola, Tsai Ing-wen, dopo le ire di Pechino per la visita della speaker della Camera dei rappresentanti Usa sull’isola considerata dalla Cina una “provincia ribelle” da “riunificare”. Lo ha detto dopo aver sottolineato, durante una precedente tappa della visita in parlamento, come la sua sia una missione – la prima visita a così alto livello da 25 anni – “in amicizia con” e “innella regione”. “Ora, più che mai, è fondamentale la solidarietà dell’America nei confronti di. Ed è ...

